الاتحاد الأوروبي يوصي باختبارات كورونا للمسافرين من الصين

2023/01/05 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى مسؤولو الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بضرورة أن يحمل الركاب القادمين من الصين لدول التكتل نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل صعود طائراتهم، مع اعتزام بكين تخفيف القيود التي تفرضها على السفر، رغم الموجة الجديدة لإصابات كوفيد بها.

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