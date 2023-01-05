القضاء العراقي يحقق في تعطيل قضية فساد السجون ومسؤول سابق يعيد قطرة من بحر المسروقات

2023/01/05 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬فيما‭ ‬استدعت‭ ‬محكمة‭ ‬عراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬ومسؤولًا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬تعطيل‮»‬‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فساد‭ ‬محتملة،‭ ‬متعلقة‭ ‬بتوفير‭ ‬الطعام‭ ‬للسجون،‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬امتناعهما‮»‬‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬مستندات،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الحكومية‭.‬ ‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬استرداد‭ ‬جزء‭ ‬إضافي‭ […]

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