ذمة‭ ‬من‭ ‬الجَمل‭ ‬أذنه

2023/01/05 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومي‭ ‬جديد‭ ‬يسمع‭ ‬العراقيون‭ ‬انّ‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬أو‭ ‬النواب‭ ‬أو‭ ‬الرئاسات‭ ‬كشفوا‭ ‬عن‭ ‬ذممهم‭ ‬المالية،‭ ‬ويمضي‭ ‬الخبر‭ ‬بين‭ ‬طيات‭ ‬النسيان،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬أي‭ ‬اعلان‭ ‬مماثل‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الذمم‭ ‬وكيف‭ ‬أصبح‭ ‬حالها‭.‬ ‭ ‬ويخشى‭ ‬أيّ‭ ‬مراقب‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬الضرورية‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وإقرار‭ […]

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