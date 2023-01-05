2023/01/05 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام مع كل تشكيل حكومي جديد يسمع العراقيون انّ بعض الوزراء أو النواب أو الرئاسات كشفوا عن ذممهم المالية، ويمضي الخبر بين طيات النسيان، ولا يكون بعد الخروج من المناصب أي اعلان مماثل عن وضع الذمم وكيف أصبح حالها. ويخشى أيّ مراقب أن تتحول هذه المسألة الضرورية لمحاربة الفساد وإقرار […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذمة من الجَمل أذنه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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