واشنطن تدعو لعدم التطبيع مع الأسد وصاروخان على قاعدة للتحالف في سوريا

2023/01/05 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ ‬–‭ ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ بيروت‭- ‬الزمان دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬امس‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬قاطبة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬‮«‬الديكتاتور‭ ‬الوحشي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وزيري‭ ‬الدفاع‭ ‬السوري‭ ‬والتركي‭. ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬اقوى‭ ‬انزعاج‭ ‬امريكي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬جديد‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬ترتيبات‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ […]

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