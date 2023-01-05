بينهم نيمار دا سيلفا.. رفاق ليونيل ميسي في نادي باريس يستقبلونه ويقيمون له ممرا شرفيا

2023/01/05 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد اللاعب ليونيل ميسي إلى مركز تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين الشهر الماضي.

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