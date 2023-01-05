العراق.. أمطار غزيرة وثلوج مرتقبة ابتداءً من السبت المقبل

2023/01/05 | 00:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث المتنبئ الجوي حسين الأسدي، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات الطقس في العراق.وقال الأسدي في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “الليلة تستقر الأجواء في كافة مناطق غرب البلاد من بادية النجف نزولاً بإتجاه المثنى وذلك بسبب دخول كتلة هوائية باردة من ذيل المنخفض الجوي تعمل على استقرار الأجواء وربما تحدث فرص أمطار محدودة […]

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أمطار غزيرة وثلوج مرتقبة ابتداءً من السبت المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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