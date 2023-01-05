2023/01/05 | 00:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SKDCMHGdq2Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندي خلع ولادي بيدي رادو مني ٥٠٠ دولار حتى يمشولي الرعاية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عندي خلع ولادي بيدي رادو مني ٥٠٠ دولار حتى يمشولي الرعاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).