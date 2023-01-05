بسبب حادثة عنف أسري.. الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يفتح تحقيقا مع مدرب المنتخب

2023/01/05 | 01:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع غريغ برهالتر، مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، للتحقيق من قبل اتحاد كرة القدم الأمريكي بشأن مزاعم بأنه ركل زوجته، روزاليند، في عام 1991.

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