ملف الهجرة.. بايدن ينوي التوجه إلى الحدود مع المكسيك

2023/01/05 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، نيته زيارة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي يتوافد إليها الكثير من المهاجرين، في معرض رده على صحفيين طرحوا عليه سؤالا بهذا الخصوص.

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