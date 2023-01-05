2023/01/05 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

عقد الاطار التنسيقي الاربعاء ٤-١-٢٠٢٣ اجتماعه الاعتيادي رقم ١٣٧ لبحث اخر مستجدات الشأن العراقي والدولي.

ناقش الاطار التنسيقي الوضع الامني وسبل تعزيز الاستقرار ومنع اي اعتداءات ارهابية، وقدم السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عرضاً شاملًا للاجراءات التي تقوم بها القوى والمؤسسات الامنية الحكومية بهذا الخصوص .

و طالب الاطار التنسيقي السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي.

واكد الاطار التنسيقي دعمه للاجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في البلاد، خصوصا ما يتعلق بالطبقات الاكثر فقراً والمناطق المحرومة.

وفي الجانب النيابي ناقش الاطار التنسيقي اولويات الفصل التشريعي الجديد وخصوصا قوانين الانتخابات والمفوضية والنفط والغاز والموازنة الاتحادية.





و شدد الاطار التنسيقي على اهمية حسم اللجان النيابية باسرع وقت لتمارس دورها الرقابي والتشريعي بشكل كامل.

الاطار التنسيقي

بغداد في ٤-١-٢٠٢٣

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يعلن مخرجات اجتماعه بحضور السوداني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يعلن مخرجات اجتماعه بحضور السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).