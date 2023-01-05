الاطار التنسيقي يطالب رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين

2023/01/05 | 01:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: طالب الاطار التنسيقي، 01/04/2023 رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام بحق...

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