مدير مرور البصرة يتحدث عن الخطة المرورية اثناء الخليجي

2023/01/05 | 01:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرةتحدث مدير مرور محافظة البصرة اللواء حيدر العيداني لـ (بغداد اليوم) عن الخطة المرورية في المحافظة اثناء الخليجي 25.

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