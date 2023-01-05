بعد أن اشتهر بـ

2023/01/05 | 02:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل اللاعب المغربي يوسف النصيري 3 أهداف (هاتريك)، قاد من خلالها فريقه إشبيلية للفوز على ليناريس ديبورتيفو بنتيجة 0/5، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "دي ليناريخوس"، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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