2023/01/05 | 02:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المانع: الهيئة أقرت بمادة دستورية لايمكن حلها، وتمنع تسلط البعثيين في المناصب العليا للدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KylNkvKXIEw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المانع: الهيئة أقرت بمادة دستورية لايمكن حلها، وتمنع تسلط البعثيين في المناصب العليا للدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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