2023/01/05 | 02:50 - المصدر: الحرة عراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكبيسي: لا توجد إرادة للفاعل السياسي الشيعي والسني لحل الهيئة وتحويل ملفاتها للأرشيف أو القضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lVMskrtRvt8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكبيسي: لا توجد إرادة للفاعل السياسي الشيعي والسني لحل الهيئة وتحويل ملفاتها للأرشيف أو القضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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