2023/01/05 | 02:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lVMskrtRvt8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكبيسي: لا توجد إرادة للفاعل السياسي الشيعي والسني لحل الهيئة وتحويل ملفاتها للأرشيف أو القضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكبيسي: لا توجد إرادة للفاعل السياسي الشيعي والسني لحل الهيئة وتحويل ملفاتها للأرشيف أو القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).