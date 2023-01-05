أيرلندا.. تغريم ميتا أكثر من 400 مليون دولار جراء

2023/01/05 | 03:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة حماية البيانات الأيرلندية، في بيان، يوم الأربعاء، إنها غرمت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أكثر من 400 مليون دولار لخرقها خصوصية البيانات على فيسبوك وإنستغرام.

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