حرمان الإيزيديين من التملك في سنجار.. قرار عراقي ينهي مأساة عمرها 47 سنة

2023/01/05 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقي الأيزيديون في قضاء سنجار، الذي وجدوا فيه منذ آلاف السنين، ممنوعين من تملك أراض سكنية منذ عام 1975، بحسب، دخو شنكالي، وهو ناشط إيزيدي من سنجار.

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