2023/01/05 | 03:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حورية في محكمة العدل الإلهية قيس الدباغ حورية طفلة في الخامس الابتدائي تأخرت بالالتحاق في صفوف الدراسة بسبب الهجمة الداعشية التي طالت 3 سنوات عجاف والدها قريب جدا من وصف ذوي الاحتياجات الخاصة جسديا وحالتهم المعاشية لم تغادر البؤس منذ أن لامست عيناها النور وأمها ساقها نصيبها إلى الاقتران بهذا الزوج، وحورية اخت لطفلين آخرين […]

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