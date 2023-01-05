بين ارتفاع وانخفاض ضاعت آمال الفقراء- بروين حميد مجيد

2023/01/05 | 03:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروين حميد مجيد السياسات النقدية ووضع الأسس العلمية لها وإيجاد المخارج الأمينة لها في حال حدوث طارئ أياً كان….هنا في العراق ومع غياب الثوابت في هذا الحيز… تظهر التذبذبات في أنظمة الحماية الاقتصادية التي يتحتم ان تحيط بمجالات الاقتصاد كافة….رؤىً مختلفة….تارة تهمّ بالتنظير وعقد الملتقيات الكبيرة والتواصل مع أصحاب الشأن… وأخرى في […]

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