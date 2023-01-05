2023/01/05 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الحديث الهاتفي بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والروسي، هل بدأنا نشهد تغيرا في الموقف الإسرائيلي من الحرب الروسية على أوكرانيا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف سيوازن نتانياهو علاقاته مع موسكو وكييف؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف سيوازن نتانياهو علاقاته مع موسكو وكييف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).