واشنطن تعلق على وجود مكونات أمريكية في طائرات إيرانية بدون طيار

2023/01/05 | 05:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها "ستنظر في اتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض قيود على التصدير"، لمعالجة مسألة وجود مكونات من دول غربية بما في ذلك الولايات المتحدة مستخدمة في الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي تم بيعها لروسيا لتستخدمها في غزو أوكرانيا.

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