مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في أدنى مستوى منذ 2011

2023/01/05 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت مشكلة سلاسل التوريد بخفض مبيعات السيارات الأميركية بنسبة 8 في المئة العام الماضي، بعدما كانت تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد في 2021.

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