بمعاناة كبيرة.. برشلونة يعبر لدور الـ16 من كأس الملك

2023/01/05 | 06:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عانى فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الأمرين لتخطي منافسه المغمور إنتر سيتي «الدرجة الثالثة» 4-3 بعد التمديد وبلوغ دور الـ16 من مسابقة كأس إسبانيا.خاض الفريق الكاتالوني المباراة بتشكيلة قوية ضمت لاعب وسطه المخضرم سيرجيو بوسكيتس وثلاثي خط الهجوم الهولندي ممفيس ديباي وفيران توريس والفرنسي عثمان ديمبيلي.ونجح إنتر سيتي في فرض التعادل […]

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برشلونة يعبر لدور الـ16 من كأس الملك أولاً على ايرث نيوز.

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