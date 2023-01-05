أمازون تعتزم تسريح أكثر من 18 ألف موظف

2023/01/05 | 06:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، يوم الخميس، عن التخطيط لتسريح أكثر من 18 ألف موظف في عدة أقسام منها المتاجر والموارد البشرية.

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