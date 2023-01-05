لماذا يجب أن تعود أميركا قوة صناعية عظمى؟

2023/01/05 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز على أهمية عودة الولايات المتحدة لتصبح "قوة صناعية عظمى مرة أخرى"، خاصة وأنها لم تعد "ورشة العمل العالمية" منذ 1998، بعد أن أصبحت تعتمد بشكل أكبر على استيراد البضائع من الخارج.

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