السعودية.. هوية إقامة

2023/01/05 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزورة لبطاقة هوية للمقيمين في المملكة العربية السعودية كتب فيها "ملك يمين" في وصف صلة جورجينا بشريكها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الأمر الذي أثار تفاعلا ومطالبات بملاحقة قضائية لمن يقف وراء هذا التزوير.

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