الجزائر.. مقتل امرأة وإصابة 145 شخصا بالتسمم

2023/01/05 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض 145 شخصا لتسمم غذائي، توفيت بينهم امرأة، إثر تناولهم لحلويات غير صالحة بمدينة مقرة شرق البلاد.

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