مصر.. خالد أبو النجا يغرد لعبدالله الشريف

2023/01/05 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان المصري، خالد أبو النجا تغريدة في رد على تغريدة سابقة لليوتوبر المصري المعارض، عبدالله الشريف قال فيها "مفيش حد في صف معاك أصلاً".

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