القوة الجوية يكشف حقيقة الاستغناء عن عدد من اللاعبين

2023/01/05 | 09:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الناطق الاعلامي بإسم نادي القوة الجوية الرياضي علاء محمد، الانباء المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص الاستغناءعن عدد من لاعبي الفريق الاول.

وقال محمد في بيان إن “الاخبار التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رغبة الكادر التدريبي بقيادة الكابتن قحطانجثير بابعاد عدد من اللاعبين هي عارية عن الصحة،لافتا إلى أن الكادر التدريبي يسعى للتعاقد مع لاعبين محترفين فضلا عن لاعبين اثنينيلعبان في الدوري المحلي”.

واضاف أن “المدافع علي حسن هو الوحيد الذي سيكون خارج قائمة الصقور حتى هذه اللحظة بعدما طالب بالاستغناء من أجل الحصولعلى فرصة اللعب مع فريق اخر”.

ودعا محمد وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في نقل الاخبار التي تخص النادي بعد الحصول عليها من مواقع التواصل الاجتماعي الرسميةوالموثقة بإسم النادي”، مبينا أن “هنالك أشخاصا يحاولون عرقلة مسيرة الفريق بعد تصدره جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بكرةالقدم”.

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