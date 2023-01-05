الذهب يرتفع مع هبوط الدولار قبيل بيانات الوظائف الأميركية

2023/01/05 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأميركية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.11 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 7 أشهر […]

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