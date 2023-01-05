قفزة باسعار الذهب في اسواق بغداد.. المثقال بنحو 400 الف دينار

2023/01/05 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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قفز سعر مثقال الذهب، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية ببغداد الى نحو 400 الاف دينار.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر379,845 دينار .

فيما سجل سعر المثقال يوم أمس سعر 377.955 دينار، بفارق صعود 1,890 دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

تحرير : ع ك

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