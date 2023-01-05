البارتي ينتقد نسبة تمثيل الاكراد في المؤسسات الامنية: ضعيفة جداً

2023/01/05 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

انتقد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الخميس، النسبة الضعيفة لتمثيل المكون الكردي في المؤسسات الامنية، مطالبا بضرورة ايجاد التوازن.

وقال عمر لـ (بغداد اليوم) إن "التوزان في المؤسسة العسكرية مطلوب لان نسبة تمثيل الكرد ضعيفة جداً ولاترتقي لحجمهم السكاني"، لافتا الى أن "نسبة تمثيل الكرد ضعيفة جدا وهذا غير مقبو".

وأضاف أن "المؤسسة العسكرية يجب أن تكون لكل مكونات الشعب العراقي، ونسبة تمثيل الكرد ضعيفة جدا وهذا غير مقبول في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تكون فيها الشراكة حاضرة".

شهد العراق عقب تسمية مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني رئيسا لمجلس الوزراء، جملة من التغييرات في المناصب الحكومية.

ويرى مراقبون، التغييرات التي أجراها السوداني خطوات مهنية، رغم تأكيدات ممثلي بعض المكونات أن المؤسسات الأمنية والعسكرية بعيدة عن التوازن والتمثيل المكوناتي كونها تقتصر على مكون واحد.

تحرير: أ.ف

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