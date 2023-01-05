انتعاش لاسعار النفط بعد انكماش مطلع 2023.. برنت يرتفع الى 78 دولاراً

2023/01/05 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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انتعشت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد انخفاضها أكثر من 9 % في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما، إذ استغل المستثمرون التراجع لشراء العقود الآجلة بناء على توقعات ببقاء الطلب على الوقود مستقرا في الأجل الطويل.

وجاء الانتعاش بعد يومين شهدا انخفاضات حادة مع شعور المستثمرين بالقلق من ركود عالمي محتمل وفيما بدت المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر مستهلكَين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، ضعيفة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا إلى 78.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا إلى 73.53 دولار للبرميل بحسب رويترز.

تحرير: أ.ف

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