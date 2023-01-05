الإطار التنسيقي يطالب رئيس الجمهورية بالتوقيع على اعدام الإرهابيين

2023/01/05 | 09:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك خلال اجتماع له.

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