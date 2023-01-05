مالك امازون يخسر نصف ثروته.. موجة تسريح جديدة

2023/01/05 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بعدما اتسعت خسائر سهم أمازون ومؤسس الشركة تزامنًا مع تراجعات أسهم التكنولوجيا العنيفة خلال العام الماضي والتي أتت على نصف قيمة السركة تزامنا مع الإعلان عن موجة تسريح قياسية.

يبدو أن أزمة تسريح الموظفين لم تنتهي بعد حيث أعلنت الشركة عن جولة جديدة من التسريحات ستطال 6% من قوة عمل الشركة، والتي تقترب من 1.5 مليون موظف.

في غضون ذلك فقد خسرت أمازون نصف قيمتها السوقية خلال ماراثون عنيف من التراجعات بينما تراجع مؤسسها في قائمة الأثرياء من المركز الأول الى المركز السادس بين الشركات الأكبر في العالم.

خسائرأمازون

وتراجع سهم أمازون بأكثرت من 50% نزولًا إلى مستويات 82.95 دولار للسهم الواحد مقابل 166.72 دولار للسهم بنهاية ديسمبر 2021.

وفي نهاية 2021 بلغت القيمة السوقية لشركة أمازون حوالي 1.69 تريليون دولارلتهبط إلى 857 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 بخسائر بلغت قيمتها 834 مليار دولار.

ثروة بيزوس

وفي المقابل انعكست تلك التداعيات على ثروة بيزوس الذي تراجع من المركز الأول في قائمة الأثرياء إلى المركز السادس.

ونزلت ثروة بيزوس ياكثر من نصف قيمتها لتتراجع من مستويات 216 مليار دولار في ذروتها خلال 2021 وتحديدًا في يوليو إلى المستويات الحالية.

ووفقًا لمؤشر بلومبر ج للأثرياء هبطت ثروة مؤسس أمازون إلى 108 مليار دولار ، بينما انخفضت خلال 2022 من 195 مليار دولار إلى 107 مليار دولار.

موجة جديدة

في نبأ صادم جديد يبدو أن شركات التكنولوجيا الأمريكية على موعد مع موجة تسريح جديدة حيث أعلنت أمازون عن اتساع موجة التسرسح التي تم الإعلان عنها في وقت سابق وسبق أن طالت تسلا (NASDAQ:TSLA) وميتا وغيرها من شركات القطاع.

قال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لأمازون دوت كوم في مذكرة للموظفين إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستتسع الآن لتطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأمازون أن قرارات التسريح، التي ستبدأ أمازون الإبلاغ بها في 18 يناير، ستؤثر كثيرا على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة.

وبدأت امازون تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر ، وأفادت تقارير عالمية حينذاك أن شركة أمازون تستهدف تخفيض عشرة آلاف وظيفة.

6% من قوة عمل الشركة

وفقًا للأنباء ستصل التخفيضات إلى % من القوة العاملة في أمازون التي يبلغ قوامها 300 ألف عامل تقريبا،

وقال الرئيس التنفيذي لأمازون في المذكرة إن التخطيط السنوي بات أصعب نظرا للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا أعدادًا كبيرة خلال السنوات الماضية.

تحول مفاجئ

وتمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

وأمازون (NASDAQ:AMZN) هي ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة بعد وول مارت، إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص بما يشمل العاملين بالمستودعات.

وتتأهب الشركة لنمو سيكون أبطأ على الأرجح فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.

معاناة كبيرة

يقول الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إن تخفيضات الوظائف ستستمر في العام المقبل بعدما عززت أمازون وشركات التكنولوجيا الأخرى التوظيف بشكل كبير خلال العامين الماضيين حيث حوّل الوباء عادات المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية.

الآن ، تعاني العديد من شركات التكنولوجيا التي يبدو أنها لا يمكن المساس بها من إصابتها ، وتسريح الآلاف من العمال مع عودة الناس إلى عادات ما قبل الوباء وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي.

قال جاسي ، في مذكرته ، إن المديرين التنفيذيين في أمازون اجتمعوا مؤخرًا لتحديد كيفية تقليص حجم الشركة وإعطاء الأولوية "لما هو أكثر أهمية للعملاء وصحة أعمالنا على المدى الطويل".

مساعدة أمازون

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إن تسريح العمال سيساعد أمازون على السعي وراء فرص طويلة الأمد بهيكل تكلفة أقوى.

لكنه وصف التخفيضات بأنها "قرار صعب" ، مشيرًا إلى أنه "يدرك تمامًا أن عمليات استبعاد الأدوار صعبة على الناس ، وقال: "لا نتخذ هذه القرارات باستخفاف أو نقلل من مدى تأثيرها على حياة أولئك المتأثرين.



"

لمحة عن أمازون

ازدهرت أعمال أمازون في البداية أثناء الوباء ، حيث اعتمد المستهلكون على التسوق عبر الإنترنت في كل شيء تقريبًا.

ومع ذلك تواجه الشركة هذا العام تحولًا إلى التسوق الشخصي بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي أدى إلى انخفاض حاد في طلب المستهلكين.

في أكتوبر، خيبت أمازون آمال وول ستريت بتوقعات موسم العطلات التي كانت مخيبة للآمال لتوقعات المحللين.

تسريحات أخرى

اعترف عدد من مؤسسي التكنولوجيا والرؤساء التنفيذيين الآخرين منذ ذلك الحين بأنهم فشلوا في قياس الطلب على الجائحة بدقة.

أعلنت شركة Meta التابعة لشركة Facebook مؤخرًا عن تخفيض 11000 وظيفة ، وهو الأكبر في تاريخ الشركة.

أعلن موقع Twitter أيضًا عن تخفيضات واسعة في الوظائف بعد أن اشترى Elon Musk الشركة مقابل 44 مليار دولار.

قالت Salesforce هذا الأسبوع إنها ستخفض 10٪ من موظفيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالك امازون يخسر نصف ثروته.. موجة تسريح جديدة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالك امازون يخسر نصف ثروته.. موجة تسريح جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).