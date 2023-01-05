انتعاش أسعار النفط بعد خسائر كبيرة مطلع 2023

2023/01/05 | 10:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: انتعشت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد انخفاضها أكثر من 9% في...

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