2023/01/05 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يقوم بالإساءة لموظف حكومي من داخل سيارته الأمر الذي اثار تفاعلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. تفاعل على فيديو لشخص يسيء من داخل سيارة لموظف حكومي والداخلية ترد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. تفاعل على فيديو لشخص يسيء من داخل سيارة لموظف حكومي والداخلية ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).