السيدة الأميركية الأولى تخضع لعملية جراحية بسيطة

2023/01/05 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، ستخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية بسيطة لإزالة "دملة صغيرة" اكتُشفت فوق عينها اليمنى خلال فحص روتيني.

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