صلاح الدين تتصدر محافظات العراق بنسب هطولات مياه الامطار خلال 24 ساعة

2023/01/05 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، تصدر محافظة صلاح الدين المحافظات العراقية بنسب مياه الامطار الهاطلة خلال 24 ساعة الماضية .





وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "الامطار التي هطلت يوم امس على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة توزعت شدتها بين المتوسطة الى غزيرة وكانت اعلى الهطولات المسجلة في محافظة صلاح الدين حيث بلغت في قضاء الدور 74 ملمتر وفي قضاء الضلوعية 52 ملمتر وسجلت محطة حي العدل في محافظة بغداد 30 ملمتراً ".

وتابع "كما سجلت محطة سدة الكوت في محافظة واسط قراءة 22 ملمتر وهذه الامطار ستساهم في تعزيز تصاريف نهر دجلة وايصالها الى المحافظات الجنوبية لتلبية كافة المتطلبات وخصوصا الرية الثانية من الزراعة الشتوية وتامين المياه للمناطق التي عانت من الشحة المائية وتعزيز هور الحويزة والاهوار الوسطى وهور ابو زرگ وتحسين بيئة شط العرب".

وأضاف "اما في محافظة ديالى فقد بلغ معدل تساقط الامطار 22 ملمتر نتج عن هذه الامطار سيول باتجاه بحيرة سد حمرين سيتم الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي للسد".واكمل "اما بالنسبة للجانب الشرقي من البلاد فأنه سوف ترد سيول من الجارة ايران خلال هذا اليوم في الأنهر المشتركة معها في المحافظات واسط وميسان والتي أيضا سيتم الاستفادة منها في تعزيز واقع الاهوار العراقية".

وبين ان "سيول في وديان المنطقة الغربية من البلاد وقسم من هذه السيول عززت تصاريف نهر الفرات والقسم الاخر توجهت نحو بحيرتي الحبانية والرزازة وكذلك سيتم الاستفادة من مياه الامطار التي هطلت في محافظات الانبار وبابل والنجف الاشرف والمثنى لغرض تعزيز الاطلاقات المائية في نهر الفرات باتجاه اهوار الحمار والاهوار الوسطى التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية حيث بلغت كميات الامطار في سدة الرمادي 30 ملمتراً وفي سدة الكوفة 20 ملمتراً.

وأشار الى ان "موجة الامطار والسيول أدت الى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما اعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للإطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتامين كافة الاحتياجات ولجميع المحافظات ".

وبين "كما تم الايعاز الى دوائر الوزارة كافة لغرض التعاون مع دوائر البلديات في المحافظات كافة لفك الاختناقات الحاصلة نتيجة الامطار".

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