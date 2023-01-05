السوداني: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء وعازمة على تطويره

2023/01/05 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا ضم وزير الكهرباء وعدداً من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس رئيس الوزراء، أن "السوداني ترأس اجتماعا ضم وزير الكهرباء وعدداً من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أن "الاجتماع خصص لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الستراتيجية التي تعتزم الحكومة اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع".وأكد السوداني أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية اساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها".وبين السوداني بحسب البيان الى أن "الحكومة تؤمن باهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء".موضحا أنه "لدى الحكومة خططا ستراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه".

تحرير: ر.



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