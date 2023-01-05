التخطيط تعلن احصائية لعدد سيارات القطاع الخاص المسجلة في العراق

2023/01/05 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الخميس، ان عدد سيارات القطاع الخاص بلغ 7 ملايين و460 الف سيارة لغاية نهاية عام2021 في جميع انحاء العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان" الاحصائية تشمل إقليم كردستان وتتضمن (اللــوحات الدائـمية ،ولوحات الفحص المؤقت ، واللوحات الجديدة ( المشروع الوطني و الموازي)، فيما كان مجموع السيارات لسنة 2020 نحو 7 ملايين و27 الف سيارة بنسبة ارتفاع بلغت 6% ، فيما بلغ معدل عدد السيارات المسجلة لسنة 2021 بكافة لوحاتها 181 سيارة لكل 1000 نسمة مـن سكان العراق".

وأشار الى ان" معدل مجموع عدد سيارات القطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور العامة بأنواعها كافة لكل كيلو متر من الطرق المبلطة عدا إقليم كردستان وصل إلى 127 سيارة / كم ، فيما بلغ عدد سيارات الفحص المؤقت في القطاع الخاص المسجلة اكثر من 345 الف سيارة".

واكمل ان "نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية 56% من أجمالي السيارات الكلي بضمنها إقليم كردستان إما السيارات التي تحمل لوحات (الفحص المؤقت) فقد بلغت نسبتها 5% من أجمالي السيارات".

ونوه الى ان" نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الجديدة بلغت 39% من المجموع الكلي لسيارات القطاع الخاص".

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