في كتاب جديد.. الأمير هاري يكشف تفاصيل صادمة عن تبعات زواجه من ماركل

2023/01/05 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر كتاب مرتقب يطرح هذا الشهر، كشف الأمير هاري عن تعرضه لهجوم جسدي من قبل شقيقه وليام الذي أصبح الآن أميرا لويلز، حيث انهارت علاقتهما بسبب زواج الأول من الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

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