السوداني: لدينا خطط ستراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء والنهوض بواقعه

2023/01/05 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة لديها خططا استراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء والنهوض بواقعه، مشيراً إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الخاص والمساهمة في نمو الاقتصاد العراقي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن "السوداني، ترأس اجتماعا ضم وزير الكهرباء وعدداً من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع".

وأكد السوداني، أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية أساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها".

وأشار إلى، أن "الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء"، مؤكداً أن " لدى الحكومة خططا استراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه".

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