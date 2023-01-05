اكملت 80 مرفقا خلال 2022.. كربلاء تنوي اعلان المحافظة عاصمة للسياحة العربية 

2023/01/05 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، الخميس، عن اكمال أكثر من 80 مرفقاً سياحياً متنوعاً خلال العام الماضي 2022 ، وفيما أكدت عزمها إنجاز مشاريع سياحية كثيرة في هذا العام، كشفت عن نيتها إعلان المحافظة عاصمة للسياحة العربية. وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية إن "كربلاء تشهد تطوراً كبيراً في مجالات عديدة، أهمها قطاع السياحة، اذ تم انجاز أكثر من 80 مرفقاً سياحياً متنوعاً"، مؤكداً أنَّ إدارته "ماضية خلال هذا العام بإنشاء العديد من المرافق السياحية". وأشار إلى أنَّ "حكومة كربلاء المحلية تهدف إلى إعلان المحافظة عاصمة للسياحة العربية، منوهاً بأنها الان بصدد إكمال الملف مع الدوائر المعنية ورفعه للجهات المختصة، لا سيما أنَّ كربلاء تمتلك مقومات تجعلها تتصدر باقي المدن على جميع الاصعدة، فضلًا عن أن المدينة تشهد زيارة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً لاحياء الزيارات المليونية في أكثر من مناسبة".واوضح الخطابي، أن "كربلاء تشهد حملة عمرانية كبيرة من خلال مشاريعها الستراتيجية ، اذ يتواصل العمل لإنشاء مشاريع مختلفة وبنى تحتية تخدم المدينة المقدسة، بالاضافة للمشاريع السياحية المتنوعة"، مردفاً بأنها "وفرت جميع التسهيلات الخاصة بهذه المشاريع مع الدوائر الخدمية".

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