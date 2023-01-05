أحداث كانون الثاني.. بدء المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر

2023/01/05 | 10:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الخميس 5 كانون الثاني 2022 بدء المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى...

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بدء المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر أولاً على المسلة.

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