2023/01/05 | 10:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الحكومة لديها خططا...

ظهرت المقالة السوداني: لدى الحكومة خططا ستراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء أولاً على المسلة.

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