السوداني: الحكومة لديها خطط جادة لحل مشكلة الكهرباء في العراق

2023/01/05 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء ولديها خطط ستراتيجية للنهوض به، مشيراً إلى أنها عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم.وترأس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع … Readmore

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