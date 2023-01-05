بعد عامين من الهجوم على الكابيتول لا تزال الشرطة تبحث عن 350 مشتبهًا بهم

2023/01/05 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عامين من الهجوم على مبنى الكابيتول، لا تزال الشرطة الأميركية تبحث عن 350 متورطًا فيه، إضافة إلى مشتبه بوضع قنابل يدوية الصنع على مقربة من مقرّ الكونغرس الأميركي عشية الهجوم.وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند في بيان نُشر الأربعاء، … Readmore

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