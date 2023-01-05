2023/01/05 | 11:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسما طريق الانتصار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسما طريق الانتصار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسما طريق الانتصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).