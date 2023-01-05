"كابلات كهربائية".. اعتقال 3 متهمين بالسرقة في البصرة

2023/01/05 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين قاموا بسرقة كابلات كهرباء في محافظة البصرة.

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